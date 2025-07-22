قالت ميار أحمد طارق، الحاصلة على المركز الثامن في شعبة الأدبي بمجموع 315.5 من مدرسة آل ياسر للغات بمحافظة القاهرة، إن سر تفوقها هو تنظيم الوقت، موضحة أنها لم تلتزم بوقت محدد للمذاكرة، بل كانت تركز على إنجاز كم معين من المنهج بغض النظر عن عدد الساعات.

وأضافت لـ"الشروق" أنها متمسكة بحلمها في دراسة علم النفس بكلية الآداب، ولن تتخلى عنه بعد دخولها قائمة أوائل الجمهورية، رغم ما يُعرف بـ"كليات القمة".

وأشارت إلى أن نظام الثانوية العامة الجديد كان أفضل، إذ خُفّض عدد المواد، قائلة: "مذاكرة 5 مواد أفضل من 7"، مؤكدة أن مادة الإحصاء لم تكن صعبة، بل كانت سهلة ومنهجها محدود.

وأوضحت أن والديها وفّرا لها دعماً كبيراً طوال العام، من خلال تنظيم وقت الدروس والمذاكرة، وتوفير جو هادئ في المنزل ساعدها على التركيز.

واختتمت ميار بتوجيه إهداء تفوقها لشقيقتها الكبرى، التي كانت دائماً مصدر دعم وتشجيع لها.