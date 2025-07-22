تركيا تعزي بنغلاديش في ضحايا تحطم طائرة تدريب عسكرية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قدمت تركيا تعازيها لبنغلاديش في ضحايا حادثة سقوط طائرة تدريب عسكرية على سكن للطلاب بالعاصمة دكا، أودى بحياة 20 شخصاً.

يأتي ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية، مساء الاثنين.

وترحمت الوزارة على أرواح الضحايا وتمنت الشفاء العاجل للمصابين البالغ عددهم 171 شخصاً.

ولقي 20 شخصًا مصرعهم وأصيب 171 آخرون، أمس الاثنين، إثر سقوط طائرة تدريب تابعة للقوات الجوية البنغالية على سكن للطلاب في العاصمة في دكا.

ووفقًا لصحيفة دكا تريبيون "Dhaka Tribune"، تحطمت طائرة تدريب عسكرية من طراز "F-7 BGI" تابعة للقوات الجوية البنغالية في منطقة أوتارا بالعاصمة.

وأعلنت الحكومة البنغالية بحسب ما نقلته وكالة أنباء بنغلاديش سانجباد سانجستا الرسمية، الحداد ليوم واحد على أرواح الضحايا.