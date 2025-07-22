رئيس الحرف اليدوية في ألمانيا: الرقمنة والذكاء الاصطناعي يساعدان في تحسين خدمة العملاء

ذكر رئيس اتحاد الحرف اليدوية في ألمانيا أن الرقمنة والذكاء الاصطناعي يمكنهما الإسهام في تحسين خدمة العملاء بشكل ملحوظ.

وقال يورج ديتريش في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "العديد من شركات الحرف تحرز تقدما على نحو يُحتذى به، وتقدم حلولا رقمية لتكون أقرب إلى عملائها، على سبيل المثال من خلال التواصل الشفاف، وجدول مواعيد موثوق، وتوثيق رقمي".

وأوضح ديتريش أنه مع ارتفاع الأسعار الحالي، يمكن للعملاء توقع أن يقدم الحرفيون خدمة أفضل وجودة أعلى، وقال: "مجرد قول: 'سيتعين عليك الشراء مني على أية حال' لا يجدي نفعا على المدى الطويل. بل ويؤدي إلى نتائج عكسية".

وأشار ديتريش إلى أن هناك بالفعل أفكارا لتحسين الخدمة بشكل أكبر، وأضاف: "لماذا لا نُدخِل نظام تتبع المركبات ليتمكن العميل من معرفة موعد وصول الحرفي؟ لقد أصبحت الجدولة الرقمية للمواعيد - حيث يمكن للعميل معرفة الفترات الزمنية المتاحة بنظرة واحدة - واقعا ملموسا منذ زمن طويل. ويُعد ربط الإتاحة بسعر واضح الخطوة المنطقية التالية. تُظهر هذه الأساليب أن الرقمنة تتيح فرصا يمكن للشركات استغلالها لتعزيز خدمة العملاء بشكل أكبر".

في المقابل، أوضح ديتريش أن العملاء أيضا بحاجة إلى فهم واقعي لما يمكن أن تقدمه شركات الحرف اليدوية بالفعل، وقال: "الجودة والخدمة الجيدة لهما ثمن، والشركات تبذل بالفعل جهودا كبيرة لتلبية هذا التطلع"، موضحا أن الشركات تُدرِّب الشباب، وتدمج المهاجرين، وتدفع أجورا عادلة، وتسعى في الوقت نفسه لتقديم خدمات موثوقة، مضيفا أنها تفعل ذلك بأسعار لا تزال في متناول العملاء، ومجدية اقتصاديا للشركة في الوقت نفسه، وقال: "لذلك، هناك حاجة إلى تحقيق توازن جيد بين التطلع والجدوى من كلا الجانبين".



