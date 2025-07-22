وزير الخارجية التركي للانفصاليين في سوريا: إذا اتجهتم نحو التقسيم فسنتدخل

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قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن بلاده ستتدخل في حال اتجهت الأطراف الانفصالية في سوريا إلى التقسيم، وستعتبر ذلك تهديدا للأمن القومي التركي.

تصريحات فيدان جاءت في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، عقده مع نظيرته السلفادورية ألكسندرا هيل، في مقر الخارجية التركية بالعاصمة أنقرة.

وخاطب فيدان الأطراف الانفصالية في سوريا قائلا: "لا تتعاملوا مع هذا النوع من الفوضى على أنه فرص صغيرة وتكتيكية بالنسبة إليكم".

وعن الشيخ الدرزي حكمت الهجري، قال فيدان: "يتصرف كوكيل لإسرائيل، وقد أبدى موقفا رافضا لأي حل من شأنه أن يسهم في الاستقرار والسلام".

وأوضح أن إسرائيل تسعى إلى تعطيل جميع الجهود المبذولة لإرساء السلام والاستقرار والأمن في سوريا.

وأضاف: "نظرا لعدم رغبتها في رؤية دولة مستقرة في جوارها، فإن إسرائيل تسعى إلى تقسيم سوريا".

وأشار وزير الخارجية التركي إلى أن إسرائيل تسعى لإضعاف منطقتها تدريجيا وإبقائها في حالة من الفوضى.

وأردف: "تابعنا جميعا التطورات عن كثب خلال الأسبوع الماضي. كنا مهتمين للغاية بالتطورات في جنوب سوريا منذ البداية. اتخذت الأحداث بعدا جديدا مع تدخل إسرائيل بذريعة حماية الدروز".

وأكمل: "على مدى الأشهر السبعة الماضية، أبدت دول المنطقة، وكذلك الولايات المتحدة والدول الأوروبية، نهجا بناء لدعم الشعب السوري".

واستطرد: "لا ينبغي لأي مجموعة أن تسعى للتقسيم. لدينا الكثير لمناقشته دبلوماسياً. كل شيء قابل للنقاش ونتناقش مع جميع الأطراف والجهات. لكن إذا تجاوزتم ذلك وحاولتم التقسيم وزعزعة الاستقرار بالعنف، فسنعتبر ذلك تهديداً مباشراً لأمننا القومي وسنتدخل".

ومضى قائلا: "تحدثوا عما تريدون، إلا التقسيم. قدموا ما لديكم من مطالب. سنساعدكم بكل ما نستطيع، لكن إذا تجاوزتم ذلك، فلن نظل تحت التهديد".

وأوضح فيدان أن المجتمع الدولي بأسره والجهات الإقليمية الفاعلة تسعى جاهدة لضمان ألا تكون سوريا حاضنة للإرهاب أو مصدرا للهجرة غير النظامية.

وأكد أن تركيا تكافح بلا كلل منذ سنوات لإنهاء جميع الصراعات والحروب في المنطقة وإرساء الاستقرار.

وذكر أن "تركيا من أكثر الدول تضررا من المشاكل الإقليمية والإرهاب. ومع ذلك، نسعى إلى جعل الاستقرار رؤية استراتيجية لنا".

وبين أن علاقات تركيا "مع العراق وسوريا وإيران تتطور على هذا النحو. لكن إسرائيل، على عكس ذلك، تنتهج سياسة تسعى إلى إضعاف منطقتها".