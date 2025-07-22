بطريرك القدس للاتين: عدنا من غزة وقلوبنا مكسورة

قال الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا بطريرك اللاتين في القدس، اليوم الثلاثاء، إنه عاد مع قادة الكنيسة من زيارة إلى قطاع غزة "بقلوب مكسورة"، واصفا الأزمة الإنسانية المتفاقمة هناك بأنها "غير مقبولة أخلاقيا".

وزار بيتسابالا وثيوفيلوس الثالث، بطريرك القدس للروم الأرثوذكس، يوم الجمعة مجمع كنيسة العائلة المقدسة في مدينة غزة حيث أدت غارة إسرائيلية الأسبوع الماضي إلى استشهاد ثلاثة أشخاص وإصابة عدد آخر من بينهم كاهن الرعية.

وقال الكاردينال، وهو أكبر سلطة كاثوليكية في المنطقة، في مؤتمر صحفي بالقدس "هذه الحرب يجب أن تتوقف"، وفقا لرويترز.

ودعا إلى إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وأكد أن "كل ساعة تمر بلا غذاء أو دواء أو مأوى هي بمثابة حكم بالموت على الأبرياء".

من النادر جدا أن يُسمح للمسئولين الأجانب بالدخول إلى غزة حيث أغلقت إسرائيل حدودها منذ هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الخميس إن القصف وقع بسبب "قذيفة طائشة"، مضيفا أن إسرائيل "تحقق في الواقعة ولا تزال ملتزمة بحماية المدنيين والأماكن المقدسة".

وشكك بيتسابالا ومسئول في الفاتيكان في التفسيرات الإسرائيلية للواقعة.



