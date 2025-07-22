السوداني: نعمل استثمار جميع ما ينتج في حقول النفط بالعراق

أكد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، سعي بلاده إلى تحقيق استثمار جميع ما ينتج في حقول النفط الخام من غاز بحلول عام 2028.

وقال السوداني، خلال استقباله وفد شركة مورجان هيوز النفطية الأمريكية ، جريجوري بلووم، بحضور القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى العراق ستيفن فاجن: "الحكومة تستهدف، في جميع تعاقداتها النفطية، تعزيز توفير فرص العمل، وأن تكون العقود الثانوية محوراً مهماً في مشاريع القطاع الخاص العراقي المحلي".

وأضاف:"نعمل على توفير فرص لتدريب المهندسين والفنيين من الكوادر الوطنية على أحدث وسائل التكنولوجية المتبعة في المشاريع النفطية".

بدوره، أبدى بلووم رغبة شركة مورجان هيوز النفطية في التوصل لإتفاق مع الجانب العراقي في مجالات استثمار الغاز وتطوير الحقول ودعم النهضة التنموية المستمرة في العراق، من خلال التعاون في القطاع النفطي وتوفير أحدث الوسائل التكنولوجية في هذا المجال.

وبحسب بيان للحكومة العراقية، شهد اللقاء استعراض سبل التعاون الممكنة وفرص مشاركة الشركة في تطوير حقول النفط واستثمار الغاز المصاحب.