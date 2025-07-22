أمين الأمم المتحدة: الأهوال التي يعيشها أهالي غزة لا مثيل لها في التاريخ الحديث

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الثلاثاء، إنّ الأهوال التي يشهدها قطاع غزة خصوصا على صعيد أعداد الشهداء والدمار الواسع النطاق، لا مثيل لها في التاريخ الحديث.

وصرح جوتيريتش خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: «تكفي مشاهدة الرعب الذي يدور في غزة، مع مستوى من الموت والدمار لا مثيل له في التاريخ الحديث. سوء التغذية يتفاقم، والمجاعة تقرع كل الأبواب».

وأضاف: «الآن نشهد احتضار نظام إنساني قائم على المبادئ الإنسانية».

ولم يأتِ جوتيريش على ذكر "مؤسسة غزة الإنسانية" التي تدعمها الولايات المتحدة وإسرائيل، وترفض الأمم المتحدة التعامل معها في ظل مخاوف بشأن حيادها ومصادر تمويلها، وفق وكالة فرانس برس.

وأشار الأمين العام إلى أنَّ النظام القائم على المبادئ الإنسانية يُحرم الشروط اللازمة لعمله، ويُحرم المساحة اللازمة للتحرك، ويُحرم الأمن اللازم لإنقاذ الأرواح.

ولفت إلى أن الأمم المتحدة تواصل الدعوة لإدخال كميات ضخمة من المساعدات إلى القطاع المحاصر.

وأضاف: «مع تكثيف العمليات العسكرية الإسرائيلية وإصدار أوامر تهجير جديدة في دير البلح (وسط)، يتفاقم الدمار».