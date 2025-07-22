

قالت جنى إبراهيم خليل، الحاصلة على المركز الثامن علمي علوم بمجموع 315.5 درجة من مدرسة الشهيد علي أحمد شوقي الثانوية بنات بالمعادي، إنها كانت تحلم بأن تكون من أوائل الجمهورية.

وأضافت جنى أن التخطيط الجيد للمذاكرة وعدم إضاعة الوقت في استخدام الهاتف المحمول هما أساس نجاحها، وتابعت: "كنت أضع خطة للمذاكرة يوميًا، وكنت أحاول الالتزام بها".

وأشارت إلى أنها ستلتحق بكلية الطب بجامعة القاهرة لتكون مثل أفراد أسرتها، وعلى رأسهم والدها، مثلها الأعلى، وهو دكتور صيدلي.

وأكدت أن النظام الجديد في الثانوية العامة أفضل بكثير، وأن نظام الامتحانات مختلف، إذ يعتمد على الفهم أكثر من الحفظ.

كان محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد اعتمد اليوم الثلاثاء نتيجة الدور الأول لطلاب شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2024 / 2025، بنسبة نجاح في النظام الجديد بلغت 79.2%، وفي النظام القديم 72.7%.

وبلغ إجمالي عدد المتقدمين لامتحانات الدور الأول بالنظام الجديد والنظام القديم 785099 طالبًا وطالبة، حضر منهم 728892 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 574347 طالبًا وطالبة.

وبالنسبة للنظام الجديد لشعبة (علمي علوم)، فقد تقدم لامتحانات الدور الأول 451453 طالبًا وطالبة، حضر منهم 417260 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 332183 طالبًا وطالبة، بنسبة نجاح بلغت 79.6%.

أما بالنسبة لشعبة علمي رياضة (نظام جديد)، فقد تقدم لامتحانات الدور الأول 112619 طالبًا وطالبة، حضر منهم 107947 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 92594 طالبًا وطالبة، بنسبة نجاح بلغت 85.8%.

كما تقدم لامتحانات الدور الأول من الشعبة الأدبية (نظام جديد) 174171 طالبًا وطالبة، حضر منهم 159434 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 117407 طالبًا وطالبة، بنسبة نجاح بلغت 73.6%.

وبالنسبة للنظام القديم، فقد بلغ إجمالي عدد المتقدمين لامتحانات الدور الأول 46856 طالبًا وطالبة، حضر منهم 44251 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 32163 طالبًا وطالبة، بنسبة نجاح بلغت 72.7%.

وبلغ عدد المتقدمين لشعبة علمي علوم (نظام قديم) 30800 طالب وطالبة، حضر منهم 29008 طالب وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 21212 طالبًا وطالبة، بنسبة نجاح 73.1%.

أما بالنسبة لشعبة علمي رياضة (نظام قديم)، فبلغ عدد المتقدمين 5059 طالبًا وطالبة، حضر منهم 4678 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 3201 طالبًا وطالبة، بنسبة نجاح 68.4%.

أما بالنسبة للشعبة الأدبية، فبلغ عدد المتقدمين 10997 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الحاضرين 10565 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 7750 طالبًا وطالبة، بنسبة نجاح 73.4%.