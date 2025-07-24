ترامب ينعى المصارع هالك هوجان: فقدنا اليوم صديقا عزيزا

نعى الرئيس الأمريكي دونالدو ترامب، أيقونة مصارعة المحترفين هالك هوجان، الذي توفي في وقت سابق من اليوم الخميس، عن عمر ناهز 71 عاما.

وكان الأمريكي هوجان، واسمه الحقيقي تيري بوليا، ربما أبرز نجم في تاريخ اتحاد مصارعة المحترفين (دبليو دبليو إي) الطويل، حيث كان عنصر الجذب الرئيسي في أول راسلمينيا عام 1985، وكان حاضرا بقوة لسنوات، إذ واجه الجميع بدءا من أندريه العملاق وراندي سافاج إلى ذا روك، وحتى رئيس اتحاد مصارعة المحترفين فينس مكمان.

وكتب ترامب على حسابه بموقع (تروث سوشيال) "فقدنا اليوم صديقا عزيزا. لقد كان هالك هوجان رمزا لشعار (لنجعل أمريكا عظيمة من جديد) بكل معنى الكلمة. كان قويا، صلبا، ذكيا، ولكنه يتمتع بقلب كبير".

أضاف ترامب "لقد ألقى خطابا مؤثرا للغاية في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري، وكان من أبرز أحداث الأسبوع. إنه أمتع الجماهير من جميع أنحاء العالم، وكان تأثيره الثقافي هائلا".

وتابع "إلى زوجته سكاي، وعائلته، نتقدم بأحر التهاني وأصدق المواساة. سنفتقد هالك هوجان كثيرا!".