الجيش اللبناني يوقف خلية مؤيدة لداعش خططت لاستهدافه

أعلن الجيش اللبناني، الخميس، اعتقال خلية مؤيدة لتنظيم "داعش" الإرهابي، كانت تخطط لتنفيذ أعمال أمنية ضد وحداته العسكرية، بإيعاز من قياديين في التنظيم خارج البلاد.

وقال الجيش، في بيان، إن "مديرية المخابرات نفذت سلسلة عمليات أمنية ضمن إطار الرصد والملاحقة للتنظيمات الإرهابية، أسفرت عن توقيف المواطنين (ا.س) و(و.س) و(ب.ف)، لتأليفهم خلية تؤيد تنظيم داعش الإرهابي".

وأوضح أن "التحقيقات الأولية بيّنت أن الخلية كانت بصدد تنفيذ أعمال إرهابية ضد الجيش، بناء على توجيهات من قياديين تابعين للتنظيم خارج الأراضي اللبنانية".

وأشار الجيش اللبناني إلى أن المتابعة مستمرة لتوقيف بقية أفراد الخلية.

وفي 25 يونيو الماضي، أعلن الجيش اللبناني توقيف قائد "داعش" في البلاد، والملقب بـ"قسورة".

وقال إنه ضبط بحوزته كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر، بالإضافة إلى أجهزة إلكترونية ومعدات لتصنيع الطائرات المسيّرة.

وفي يوم الإعلان عن توقيف قائد "داعش" في لبنان، أعلنت وزارة الداخلية السورية القبض على جميع أفراد "خلية تنظيم داعش" التي نفذت تفجير كنيسة مار إلياس، بالعاصمة دمشق.