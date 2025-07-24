- الطفلة نور عمرها 8 أشهر وصلت إلى مستشفى الشفاء بغزة بحالة من الهزال الشديد جراء سوء التغذية ولم يفلح الطاقم الطبي في إنقاذ حياتها

فقدت الرضيعة نور رياض اخزيق (8 شهور) حياتها، بعد ظهر الخميس، داخل مستشفى الشفاء بمدينة غزة، متأثرة بسوء التغذية الحاد نتيجة المجاعة التي تضرب القطاع المحاصر.

وأفادت مصادر طبية للأناضول، بأن الطفلة وصلت إلى المستشفى بحالة من الهزال الشديد، ولم يفلح الطاقم الطبي في إنقاذها، بسبب تدهور حالتها ونقص الإمكانات الطبية والدوائية.

وتتكرر حالات الوفاة في غزة، خاصة بين الأطفال الرضع بفعل الحصار الإسرائيلي المستمر، ومنع دخول المساعدات الإنسانية والغذائية، ما أدى إلى تفشي الجوع ونقص الغذاء والدواء.

وتفاقمت أزمة المجاعة في غزة بارتفاع حصيلة وفيات الجوع وسوء التغذية منذ أكتوبر 2023 إلى 113 بينهم 81 طفلا، وفق إحصائية نشرتها وزارة الصحة بوقت سابق اليوم.

وقالت الوزارة، إن 26 ألفا و677 حالة سوء تغذية مسجلة لديها، فيما أشارت إلى أن هناك أكثر من 260 ألف طفل أقل من 5 سنوات بحاجة للغذاء.

وتحذر منظمات أممية ومؤسسات محلية من أن استمرار الحصار ومنع المساعدات ينذران بوقوع وفيات جماعية بين الأطفال، وسط تدهور الأوضاع الصحية والمعيشية، وانهيار المنظومة الطبية بالكامل.

وحذر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، الأحد الماضي، من أن القطاع أصبح على أعتاب "الموت الجماعي"، بعد أكثر من 140 يوما من إغلاق المعابر.

ومنذ 2 مارس الماضي، تهربت إسرائيل من مواصلة تنفيذ اتفاق مع حركة حماس لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى، وأغلقت معابر غزة أمام شاحنات مساعدات مكدسة على الحدود.