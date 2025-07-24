ويتكوف: رد حماس يظهر عدم رغبة في التوصل لوقف في إطلاق النار

أعلن المبعوث الأمريكي الرئاسي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، عن قراره إعادة فريق التفاوض الخاص به من الدوحة بعد "الرد الأخير من حماس"، مدعيا أن رد الحركة يُظهر "بوضوح عدم الرغبة في التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة".

وقال ويتكوف، إن رد حماس الأخير لم يلبي التوقعات أو المطالب الضرورية للتقدم في المفاوضات، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية.

وأضاف: "لقد قررنا إعادة فريقنا من الدوحة لإجراء مشاورات بعد الرد الأخير من حماس، الذي يُظهر بوضوح عدم رغبتهم في التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة."

وتابع: "لقد بذل الوسطاء جهودًا كبيرة، لكن يبدو أن حماس ليست منسقة أو لا تتصرف بحسن نية".

أما عن الخطوات التالية، أوضح ويتكوف: "سندرس الآن خيارات بديلة لإعادة الرهائن إلى ديارهم ومحاولة خلق بيئة أكثر استقرارًا لسكان غزة".

واختتم ويتكوف بيانه بانتقاد واضح لتصرفات حماس: "من المخزي أن حماس تصرفت بهذه الطريقة الأنانية. نحن عازمون على السعي لإنهاء هذا الصراع وتحقيق سلام دائم في غزة".

وكان رجل الأعمال الفلسطيني الأمريكي بشارة بحبح، وسيط ترامب غير الرسمي بين حماس والإدارة الأمريكية، قد أكد في منشور عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، في وقت سابق اليوم، أن رد "حماس كان واقعيًا وإيجابيًا".

وأضاف: "الآن على إسرائيل الدخول في مفاوضات جدية وسريعة للتوصل إلى وقف إطلاق النار. الكل ينتظر الفرج. أهل غزة عانوا الكثير من القتل والدمار والجوع".