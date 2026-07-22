رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية: ندفع الطلاب نحو ريادة الأعمال وإيجاد حلول للمشاكل باستخدام التكنولوجيا الحديثة

قال الدكتور طارق عبدالملاك، رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، إن استراتيجة الجامعة تعتمد على تنفيذ الطالب لمشروعين في العام الثاني والأخير من الدراسة.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية على برنامج «ستوديو إكسترا» المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، أن الجامعة تُقدم الدعم للمشاريع التي أثبتت كفاءتها في العام الدراسي الثاني، بهدف تنميتها في آخر سنوات الدراسة.



- ابتكار نظام ذكي لمراقبة والتحكم في بيئة حاضنات الأطفال



وتطرق إلى نجاح بعض طلاب الفرقة الثانية بالجامعة، في ابتكار نظام ذكي متكامل للمراقبة والتحكم في بيئة حاضنات الأطفال حديثي الولادة، قائلًا: «حاجة كويسة جدًا جدًا وإن شاء الله نكبر المشروع دا في رابعة».



وأشار إلى قدرة هذا النظام على قياس جميع العوامل الحيوية المؤثرة على حياة الطفل حديث الولادة، وربطها بتطبيق هاتفي مصمم من الطلاب أنفسهم.



ونوّه إلى تكلفة هذا المشروع والمُقدرة بـ35 ألف جنيه، مضيفًا أن النماذج الممالثة تُباع في الأسواق بـ200 ألف جنيه، دون الأنظمة الذكية، والتطبيق الهاتفي.



تمنى قيام الطلاب بتنمية هذا المشروع وبدء شركة صغيرة لتصنيعه، باعتباره أحد أهداف الجامعات التكنولوجية.



- صندوق رعاية المبتكرين حاضنة أعمال تكنولوجية



وفي سياق متصل، لفت عبدالملاك إلى صندوق رعاية المبتكرين التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والذي يوفر الدعم المادي لتنمية المشاريع الواعدة، بعد إثبات كفاءتها.



وأردف أن الجامعة ستُقدم المستندات اللازمة، والنتائج الأولية للمشروع لصندوق رعاية المبتكرين، بهدف إتاحة الفرصة أمام الطلاب للحصول على الدعم المادي لتنمية مشروعهم.



وتابع أن الصندوق يُمثل حاضنة أعمال تكنولوجية للمبتكرين، ويدعمهم في تنفيذ مشاريعهم، مضيفًا أن الدولة لا يُمكنها توظيف جميع الخرجين.



- الدولة لا يمكنها توظيف جميع الخرجين



وشدد على ضرورة عدم اعتماد الطلاب على الدولة في توفير الوظائف، مؤكدًا أن الجامعات التكنولوجية تدفعهم نحو ريادة الأعمال، معلقًا:« الدولة مش هتقدر توظف طبعًا الكم المهول اللي بيخرج كل سنة دا».



وذكر أن الجامعات التكنولوجية تهدف لتوجيه الطلاب لإيجاد حلول للمشاكل الواقعية باستخدام التكنولوجيا الحديثة، مؤكدًا: «عندنا نماذج ناجحة جدًا جدًا بتقدر تقدم مشاريع وحلول مبتكرة لمشاكل حقيقة في الصناعة».



