تفتتح الهيئة المصرية العامة للكتاب، مساء اليوم الأربعاء، فعاليات الدورة التاسعة من معرض بورسعيد للكتاب، والتي تستمر حتى 31 يوليو الجاري، وذلك بمقر المعرض في "بارك مول" بمحافظة بورسعيد، بمشاركة 60 دار نشر، إلى جانب قطاعات وزارة الثقافة، ومكتبة مصر العامة المتنقلة.

ويشهد المعرض عقب الافتتاح انطلاق أولى فعاليات برنامجه الثقافي، من خلال ندوة "صومعة السيد الخميسي"، بمشاركة الدكتور أحمد يوسف عزت أستاذ النقد بكلية الآداب، والشاعر أسامة كمال، والشاعر عبد الفتاح البيه، والمؤرخ محمد الشافعي، ويدير اللقاء الناقد يحيى عباس.

ويأتي تنظيم معرض بورسعيد للكتاب ضمن استراتيجية وزارة الثقافة الهادفة إلى نشر المعرفة وتعزيز العدالة الثقافية، من خلال التوسع في إقامة معارض الكتب بالمحافظات، وإتاحة الإصدارات المتنوعة بأسعار مناسبة، بما يسهم في تشجيع القراءة والوصول بالكتاب إلى مختلف فئات المجتمع.

وتشارك الهيئة المصرية العامة للكتاب بمجموعة كبيرة من أحدث إصداراتها في الأدب والفكر والعلوم والتراث وكتب الأطفال، إلى جانب إصدارات قطاعات وزارة الثقافة، بما يتيح لزوار المعرض الاطلاع على آلاف العناوين التي تلبي مختلف الاهتمامات الثقافية والمعرفية.

كما يشهد المعرض برنامجًا ثقافيًا وفنيًا متنوعًا على مدار أيامه، يضم ندوات فكرية وأمسيات شعرية ولقاءات مع نخبة من الكُتّاب والمبدعين، بالإضافة إلى ورش فنية وأنشطة تفاعلية للأطفال، ليواصل معرض بورسعيد ترسيخ مكانته كأحد أبرز الفعاليات الثقافية الصيفية، وداعمًا لصناعة النشر، ومساهمًا في تنشيط الحركة الثقافية بمحافظة بورسعيد وتعزيز التواصل المباشر بين الناشرين والقراء.