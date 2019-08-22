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البابا تواضروس يلقي عظته الأسبوعية من كاتدرائية العباسية

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
أ ش أ
نشر فى : الخميس 22 أغسطس 2019 - 12:05 ص | آخر تحديث : الخميس 22 أغسطس 2019 - 12:05 ص

ألقى البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، عظته الأسبوعية من كنيسة السيدة العذراء مريم والأنبا بيشوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بحضور مجموعة من الأباء الأساقفة والكهنة وشعب الكنيسة.

وقدم البابا تواضروس الثاني التهنئة للشعب القبطي بمناسبة انتهاء صوم السيدة العذراء مريم، وتناولت العظة مفهوم "الشفقة" وهي لها الكثير من المعاني والأحساس بالآخر، وارتباطه بالسيدة العذراء.

ونوه البابا تواضروس إلى أن الكنيسة أصدرت العام الماضي كتاب "تاريخ مدارس الأحد في 100 سنة"، وكتاب "رؤية مستقبلية لمدارس الأحد"، وأنه تم خلال الأيام الماضية صدور كتاب "رواد مدارس الأحد" وهو عبارة عن 68 سيرة لشخصيات كان لها تأثير في مدارس الأحد على مدى 100 عام.

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