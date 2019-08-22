شباب الطائرة يواصل التألق ويهزم الأرجنتين ببطولة العالم

حقق المنتخب الوطني للكرة الطائرة للشباب تحت 19 سنة، فوزًا صعبًا ومهمًّا على نظيره الأرجنتيني بنتيجة 3/1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس ضمن الجولة الثانية ببطولة العالم والمقامة في تونس خلال الفترة من 18 إلى 30 أغسطس الجاري بمشاركة 20 منتخبنا.

وكان الفراعنة، حققو فوزًا مهمًّا أمس بالجولة الأولى على نظيره الألماني بطل العالم بنتيجة 3/2، قبل أن يفوز على اليابان في الجولة الثانية ليتصدر المجموعة ويقترب بقوة من التأهل إلى دور الثمانية في إنجاز جديد للرياضة المصرية.

ويلعب المنتخب، ضمن المجموعة الثالثة والتي ضمت إلى جانب الفراعنة كل من اليابان والأرجنتين وألمانيا والمكسيك.

يرأس بعثة منتخب مصر جابر عبدالعاطي، ويقود الفريق فنيا حسن الحصري يعاونه ناصر علي مدرب والمحلل التقني مصطفى صالح، والمدير الإداري ناصر حمدي، والدكتور مصطفى يسري للعلاج الطبيعي.