شهدت كوبا تراجعا بنسبة 6ر23% في عدد السائحين خلال شهر يوليو مقارنة بالشهر نفسه من عام 2018، في ظل العقوبات المفروضة من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حسبما أظهرت بيانات جديدة.

وتراجعت السياحة الدولية إلى الجزيرة خلال الفترة من يناير حتى يوليو 2019 بنسبة 1ر1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث قام نحو 90 ألف سائح بزيارة الجزيرة في يوليو مقارنة بالعام الماضي.

وقال وزير السياحة مانويل ماريو للبرلمان الشهر الماضي، إنه من المتوقع أن تشهد كوبا تراجعا في السياحة بحلول نهاية العام الجاري بنسبة 10% مقارنة بعام 2018.

يشار إلى أن السياحة تعد أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الكوبي ، خاصة مع تراجع عائدات التجارة مع فنزويلا التي تشهد أزمة اقتصادية.