سكرتير عام أسيوط يشهد فعاليات اليوم الثقافي المصري الإندونيسي

أناب اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، المهندس محمد عبدالجليل النجار سكرتير عام المحافظة، في حضور فاعليات اليوم الثقافي المصري الإندونيسي الذي أقيم مساء أمس بقصر ثقافة أسيوط تحت شعار "تبادل الثقافات بين الشعوب" تأكيدًا لأواصر التعاون والعلاقات الثقافية المصرية الإندونيسية.

وفي كلمته أعرب السكرتير العام، عن سعادته بالملتقى الثقافي الذي يعكس تعزيز الثقافات بين شعبين البلدين ومد جسور التعاون والتواصل بين مصر وإندونيسيا في جميع المجالات، مؤكدًا اهتمام اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط بإثراء الحركة الثقافية بالمحافظة التي تمتلك تراث ثقافي مميز يعكس حضارتها وذلك لتنمية الوعي وبناء الانسان تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للارتقاء بالإبداعات وإطلاقها وتبادل الثقافات الفنون والإبداع في شتى المجالات.

من جانبه أكد نائب السفير الإندونيسي خلال كلمته حرص بلاده على تأكيد أواصر التعاون والعلاقات الثقافية والمحبة المصرية ـ الإندونيسية والتعاون بين البلدين.

بدأ الحفل بعروض فنية لفرقة قصر ثقافة أسيوط للفنون الشعبية للطفل وعروض الفلاحة والعصا والتنورة للأطفال أعقبها تفقد لورشة الفنون التشكيلية للأطفال التي تعبر عن الثقافة المصرية والإندونسية بالإضافة إلى افتتاح معرض فني للحرف البيئية والتراثية من الدولتين.

كما تضمن الحفل عروضًا فنية لفرقة قصر ثقافة أسيوط للفنون الشعبية حيث قدمت عروضًا فنية التنورة والعصا ورقصة الغزل كما قدمت فرقة سومطرة الإندونيسية عروض فنية للفلكلور الشعبي الإندونيسي بعنوان رقصة موسيقى انكلوجن ورقصة رافن وعرض فني بعنوان روديالك بدونج التي لاقت إعجاب كبير من الجمهور.

وفي ختام الحفل تم تبادل الدروع بين محافظة أسيوط وإقليم وسط الصعيىد الثقافي والسفارة الأندونيسية.