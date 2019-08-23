قرأت الإعلامية منى الشاذلي، رسالة كتبتها طفلة تدعى "هايما"، قبل وفاتها عقب صراع مع المرض، وذلك عبر برنامجها "معكم منى الشاذلي"، المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، مساء اليوم الخميس.

وجاء في رسالة الطفلة الراحلة التي كتبتها بخط طفولي، تحت عنوان "دميتي": "دميتي صغيرة، دميتي جميلة، تغني أحلى الأنغام. كيف لطفلة ألا يكون لها دمية ترقص وتغني؟ لا بد أنها حزينة دون ألعاب، لتتكلم وتلعب معها".

وعلقت "الشاذلي" على الرسالة بقولها: "الرسالة قلبت حزن أم الفتاة إلى أمل، حزن الأم كان بسبب إن الطفلة رحلت، لكن لما لقت الرسالة حست إن فيه وصية من بنتها الطفلة، وبتديها أمانة، الأم والإخوات دشنوا مشروع عشان ينفذوا الوصية ويجمعوا أكبر قدر من الدمى ويوزعوهم على الأطفال المحتاجين".

وعرض البرنامج تقريرًا مصورًا عن المبادرة التي أطلقتها أسرة الطفلة الراحلة تحت عنوان "دمية لكل طفل"، لتحقيق وصية ابنتهم على أرض الواقع.

