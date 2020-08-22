تجددت انتفاضة العراق، التي اشتعلت العام الماضي، ضد السيطرة الإيرانية المتمثلة في حزب الله والمواليين له من الفصائل في أهم المدن العراقية.

حيث أضرم محتجون النار في مبنى البرلمان العراقي، وهدموا مقرات أحزاب تابعة لحزب الله الموالي لإيران، على إثر اغتيال نشطاء عراقيين ضد إيران في الأسبوع الماضي.

_ اغتيال نشطاء معارضين لإيران

تجددت انتفاضة العراق بعدما نفذ مسلحون الأربعاء، اغتيال 4 نشطاء في البصرة وواحد في العاصمة بغداد.

وكان بين النشطاء المغتالين الطبيبة الناشطة في محافظة البصرة، رهام يعقوب، التي اغتالها مسلحون باعتراض سيارتها فى حى الرضا.

تعد ريهام يعقوب إحدى الناشطات فى الاحتجاجات العراقية، ونظمت فعاليات نسوية رياضية، كما تدير مركزا رياضيا فى المحافظة.

وكثيرا ما تشهد محافظة البصرة العدد الأكبر من الاغتيالات، حيث اغتيل الناشط تحسين أسامة ويوم الجمع. فينا نجا عدد من النشطاء من محاولات اغتيال أخرى.

يذكر أنه في وقت سابق، أعلن رئيس وزراء العراق، مصطفى الكاظمي، إقالة قائد شرطة البصرة بعد ساعات من محاولة اغتيال نشطاء آخرين، وفقا لقناة العربية.

الاغتيالات الأخيرة لنشطاء المعارضين لإيران حظت باستنكار دولى واسع، حيث أدانت كل من الولايات المتحدة وفرنسا بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي عمليات الاغتيال الممنهج، فيما طالب الاتحاد الاوروبي بإخضاع الفصائل المسلحة لسيطرة الدولة، باعتباره أمرا حاسما لمستقبل العراق.

_ انفجار عبوة ناسفة في مخيم للمتظاهرين

إلى ذلك، انفجرت عبوة ناسفة دست داخل دراجة نارية، وسط مخيم للمتظاهرين في ساحة الحبوبي بمحافظة ذي قار، يوم الجمعة، مما أدى إلى جرح 11، حسبما قالته خلية الإعلام الأمني، التابعة للجيش العراقي، فينا قال مصدر لوكالة سبوتنيم الروسية أن 3 من الجرحى حالتهم خطرة جدا.

_ حرق مقر البرلمان

في نفس اليوم، أضرم محتجون في مدينة البصرة، جنوب العراق، النار في مكتب مجلس النواب، بمبنى البرلمان، وعلى إثره أطلقت قوات الأمن الرصاص في الهواء لتفريقهم.

يأتي ذلك بعدما احتشد المحتجون لمطالبة البرلمان العراقي بإقالة المحافظ، بعد مقتل ناشطين وإصابة آخرين في 3 هجمات منفصلة نفذها مسلحون مجهولون خلال الأيام القليلة الماضية.

_ هدم مقار أحزاب تابعة لحزب الله

احتدمت الاحتجاجات في مدينة الناصرية، جنوبي العراق، اليوم السبت، بعد إحراق مقار تابعة لعدد من الأحزاب في المدينة.

حيث هدم المحتجون، مقار بعض الأحزاب الموالية لإيران بواسطة الجرافات، بما فيها مقار ميليشيات بدر وعصائب اهل الحق في ذي قار، عوضا عن حرق مقار أخرى في محافظة الناصرية.

_ زيارة الكاظمي لأمريكا

في اليوم السبت، وبالتزامن مع الأحداث إجرامية التي يشهدها العراقيون، التقى رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، في مبنى الكونجرس، خلال زيارته للعاصمة الأمريكية واشنطن.

وبحث الطرفان، سبل تطوير العلاقات الثنائية في مجالات متعددة، مشيرا إلى أن آفاق التعاون بين بغداد وواشنطن لا تقتصر على الجانب الأمني والعسكري فقط، بل تشمل مجالات متعددة تتضمن تأهيل وإعمار العراق وبناء شراكات اقتصادية مع الولايات المتحدة.

_ قصف تركي وتهديد بسحب القوات الأمريكية

وخلال زيارة الكاظمي بواشنطن، ولقائه بالرئيس الامريكي دونالد ترامب، جدد ترامب تعهده بسحب العدد المتبقي من القوات الأمريكية بالعراق، لكنه قال إن واشنطن ستظل مستعدة للمساعدة إذا قامت إيران بأي عمل عدائي للعراق.

وقال ترامب، خلال أول اجتماع يجمعه بالكاظمي، إنه يتطلع إلى اليوم الذي تخرج فيه القوات الأمريكية من العراق لكنه قال إن شركات أميركية تبرم بالفعل صفقات نفطية كبيرة للغاية هناك.

جاء ذلك في ظل القصف الذي شنته الطائرات التركية على منطقة هاكورك في محافظة دهوك شمالي العراق، حسبما أوردته فضائية «سكاي نيوز عربية» مساء الجمعة.