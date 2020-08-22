مقتل مسن بخنجر في مشاجرة بسبب خلافات المصاهرة في سوهاج

قُتل مُسن بخنجر، اليوم السبت، في مشاجرة بسبب خلافات المصاهرة، بناحية قرية العتامنة دائرة مركز طما شمالي محافظة سوهاج.

وتلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء جلال أبوسحلي، نائب مدير الأمن لقطاع الشمال بورود إشارة بوقوع مشاجرة بقرية العتامنة دائرة مركز طما ووجود متوفي.

وتبين من التحريات الأولية نشوب مشاجرة بين (طرف أول)، "س. د" 62 عامًا عامل _جثة هامدة_ متأثرًا بإصابته بطعنة نافذة بالصدر، ونجله "ح" 32 عامًا عامل، وبين (طرف ثان)، "ع. م” 37 عامًا، وشقيقاه "م"، و"م".

وأشارت التحريات الأولية نشوب المشاجرة بين الطرفين بسبب خلافات المصاهرة، مضيفة أن المجني عليه قام صباح اليوم، برش زجاجة مياه أمام منزل الطرف الثاني "المتهمين" فظنوا أنها عمل سفلي "سِحر" فانقضوا عليه مسرعين وفر هاربًا أمامهم حتى أردوه قتيلًا أمام مكتب بريد القرية متأثرًا بإصابته بطعنة نافذة بالصدر وإصابات متفرقة بالرأس نتيجة التعدي عليه بشومة.

كُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وضبط المتهمين والسلاح المستخدم في الواقعة.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.