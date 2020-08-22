أوكرانيا: عقد اجتماع المستشارين السياسيين لدول «صيغة نورماندي» 28 أغسطس

أكد الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، اليوم السبت، أن لقاء المستشارين السياسيين لرؤساء الدول المشاركة في صيغة "نورماندي" للمفاوضات حول التسوية في دونباس سيعقد يوم 28 أغسطس، ويعقبه لقاء لوزراء خارجية هذه الدول.

وقال زيلينسكي -في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية- "تم الاتفاق على عقد لقاء للمستشارين بصيغة نورماندي يوم 28 أغسطس الجاري، وعقب ذلك أظن أنه من المخطط عقد لقاء وزراء خارجية دول رباعية نورماندي".

وأكد زيلينسكي أنه لا يرى ضرورة لنقل المفاوضات حول دونباس من مينسك إلى مكان آخر.

يذكر أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بحثا هاتفيا، يوم 14 فبراير الماضي، جوانب حل النزاع الأوكراني، وطرح بوتين بشكل مباشر سؤالا ما إذا كانت كييف تنوي بالفعل تنفيذ اتفاقات مينسك، حسبما أفاد بيان الكرملين.