منة عرفة تشارك في بطولة مسلسل إسعاف يونس

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تواصل الفنانة منة عرفة، تصوير دورها في المسلسل الجديد "إسعاف يونس"، والذي انطلق تصويره الأسبوع الماضي.

"إسعاف يونس" ينتمي إلى نوعية أعمال الـ 10 حلقات ويعرض عبر منصة watch it الرقمية، ومن بطولة الفنانين محمد أنور، سارة سلامة، محمد علي رزق، منه عرفة، هناء الشوربجى، ومن تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر وإخراج معتز التونى وإنتاج شركة سينرجي.

يذكر أن منة شاركت في موسم رمضان الماضي في بطولة مسلسل "ليالينا"، بجانب الفنانين غادة عادل وصابرين واياد نصار وخالد الصاوى ومحمد الشقنقيرى ونهى عابدين وميدو عادل ومحمد على رزق وهاجر الشرنوبى وهبة عبد الغنى ونورهان ورنا رئيس وهشام الشاذلى وجيهان نور وتأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح.