ضبط 6 أشخاص لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار في الدرب الأحمر

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ألقت مباحث القاهرة القبض على 6 أشخاص لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار داخل مخزن أحذية بمنطقة الدرب الأحمر وحرر محضر بالواقعة وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

كانت وردت معلومات لمباحث قسم شرطة الدرب الأحمر تفيد قيام 6 أشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل مخزن أحذية وبتقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من ضبطهم حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل المخزن .

وعثر بداخله على حفرة قطرها 1,5 متر بعمق 3 متر وأدوات الحفر والتنقيب وبمواجهتهم أمام اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عـن الآثار.