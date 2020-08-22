 ضبط 6 أشخاص لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار في الدرب الأحمر - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ضبط 6 أشخاص لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار في الدرب الأحمر

عاطف محمود
نشر في: السبت 22 أغسطس 2020 - 2:35 م | آخر تحديث: السبت 22 أغسطس 2020 - 2:35 م

ألقت مباحث القاهرة القبض على 6 أشخاص لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار داخل مخزن أحذية بمنطقة الدرب الأحمر وحرر محضر بالواقعة وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

كانت وردت معلومات لمباحث قسم شرطة الدرب الأحمر تفيد قيام 6 أشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل مخزن أحذية وبتقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من ضبطهم حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل المخزن .

وعثر بداخله على حفرة قطرها 1,5 متر بعمق 3 متر وأدوات الحفر والتنقيب وبمواجهتهم أمام اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عـن الآثار.


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