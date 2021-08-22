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برنامج الغذاء العالمي: كارثة إنسانية تلوح في الأفق في أفغانستان

برنامج الغذاء العالمي
برنامج الغذاء العالمي
د ب أ
نشر في: الأحد 22 أغسطس 2021 - 10:38 ص | آخر تحديث: الأحد 22 أغسطس 2021 - 10:38 ص

حذر برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة من أن "كارثة إنسانية" تلوح في الأفق في أفغانستان.

ودعت ماري-إلين ماكجرورتي، مديرة البرنامج في أفغانستان إلى تنسيق وثيق داخل المجتمع الدولي، بعد أن استولت حركة "طالبان" المتشددة على السلطة، في أعقاب انسحاب الولايات المتحدة.

وأضافت ممثلة الأمم المتحدة لصحيفة "الأوبزرفر" البريطانية "وإلا سيصبح وضع مروع بالفعل، كارثة مطلقة، كارثة إنسانية كاملة".

وتشير تقديرات البرنامج إلى أنه من بين حوالي 38 مليون شخص في أفغانستان اليوم، 14 مليون بالفعل ليس لديهم ما يكفي من طعام.

وتشهد البلاد موجة شديدة من الجفاف.

وناشدت الدول، إرسال دعم في شكل طعام وأدوية وحماية ومساعدة مالية، محذرة من أنه إذا لم تصل مساعدات، في غضون ما بين ستة أوسبعة أسابيع، سيكون الآوان قد فات.


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