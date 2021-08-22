رئيس الوزراء العراقي يصل إلى الكويت في زيارة تستغرق يوما واحدا

وصل رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى الكويت اليوم الأحد في زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا.

ووفق وكالة الأنباء الكويتية "كونا" اليوم، كان في مقدمة مستقبلي الكاظمي بمطار الكويت الدولي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

وطبقا للوكالة، أجريت للكاظمي والوفد المرافق له مراسم استقبال رسمية.

وكان الكاظمي أكد قبيل مغادرته، أن الزيارة تأتي ضمن مساعي الحكومة لتعزيز التعاون والعلاقات الثنائية مع مختلف الدول، ومنها دولة الكويت.

وقال إن الزيارة ستبحث في العديد من الملفات الاقتصادية، والسياسية، والطاقة، والاستثمار، وغيرها من الملفات، وتعزيزها بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين.

وأضاف أن العراق على موعد مع انتخابات مبكرة، وأن الحكومة ملتزمة وعازمة على إجرائها في موعدها المقرر في العاشر من شهر أكتوبر 2021، وتم تهيئة جميع الإجراءات اللازمة من أجل انتخابات نزيهة، وأجواء ملائمة لتكون واحدة من أفضل الممارسات الديمقراطية التي يشهدها البلد.