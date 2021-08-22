وزير الإسكان يتابع تطورات أعمال مبادرة حياة كريمة في زفتى

استقبل، اليوم الأحد، الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان؛ لمتابعة تطورات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بزفتى، حيث شملت الزيارة تفقد قرى كفر نواي، ونهطاي، والغريب وتفهنا العزب.

جاء ذلك بحضور الدكتور سيد إسماعيل نائب الوزير، ولواء أركان حرب محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير، والدكتور أسامة حمدي مستشار الوزير للمرافق، واللواء إيهاب خضر رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء مختار حسن رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط.

بدأت الجولة بتفقد محطة الرفع بكفر نواي، واستمع الوزير والمحافظ إلى شرح تفصيلي من اللواء إيهاب خضر عن المشروعات التي تنفذها الهيئة في محافظة الغربية، مشيرا إلى أن المحطة الحالية جاري العمل بها بتكلفة مالية قدرها 30 مليون جنيه لتخدم 9065 نسمة.

كما تفقد الوزير ومرافقوه أعمال إنشاء مجمع الخدمات بنهطاى والمقام على مساحة 600 متر مربع بتكلفة 6 ملايين جنيه، الذي يتكون من 3 أدوار (دور أرضي و2 دور علوي) لتقديم 8 خدمات للمواطنين، وهي (مركز تكنولوجي، والسجل المدني، والشهر العقاري، ومكتب التموين، ومكتب بريد، والوحدة المحلية، والمجلس المحلي، والتضامن الاجتماعي)، إلى جانب متابعة أعمال إنشاء المجمع الزراعي البيطري، إحلال وتجديد الوحدة الصحية وأعمال إنشاء بئر ارتوازي بمحطة المياه التابعة للقرية.

واستكملت الجولة بتفقد مشاريع قرية الغريب، حيث تابع الوزير أعمال البناء والتشييد بالمجمع الخدمي بالقرية، والبالغ تكلفته 6 ملايين جنيه، ليخدم 13 ألف من سكان القرية، إلى جانب أعمال مد وتدعيم شبكات مياه وأعمال إنشاء المجمع الزراعي البيطري بتكلفة 5.2 مليون جنيه.

كما تابع الوزير والمحافظ -خلال جولتهما- أعمال المبادرة الرئاسية بقرية تفهنا العزب، حيث تفقد محطة المعالجة بالقرية، أعمال مد وتدعيم مياه الصرف، وأعمال إنشاء مجمع الخدمات الحكومية ومجمع الخدمات الزراعية البيطرية، وأعمال إحلال وتجديد الوحدة الصحية ومركز الشباب.

وخلال الجولة، قدم المحافظ عرضًا تقديميا بمدرسة نهطاي للتمريض، عن نسب تنفيذ المشروعات بزفتى، والتحديات التي تواجه العمل في المواقع المختلفة، حيث أكد أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بزفتى شملت مجموعة من المشاريع التي تخدم 14 محورا للتنمية، هي: الصرف الصحي، ومياه الشرب، والغاز الطبيعي، والتربية والتعليم، والري والموارد المائية، والكباري، والمجمعات الخدمية، والشباب والرياضة، والصحة، والمجمعات الزراعية والبيطرية، والإسعاف، ورصف الطرق، والاتصالات والكهرباء، لتصل عدد هذه المشروعات إلى إجمالي 551 مشروعا، تم البدء في 270 مشروعا، ونهو 97 آخرين، لتصل نسبة التنفيذ في الوقت الحالي إلى 14%.

وأشاد وزير الإسكان بنسب تنفيذ المشاريع في القطاعات المختلفة، التي تتفاوت بين مشاريع أوشكت على الانتهاء، مثل مشاريع مياه الشرب، التي بلغت نسب الانتهاء منها 71%،؜ والصرف الصحي الذي بلغت نسب إنجازه 51%،؜ وبعض المشاريع التي سيتم البدء فيها عقب أعمال البنية التحتية.

كما وجه الوزير، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بعرض جدول زمني للمشروعات المتعثرة التي عرضها المحافظ في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى مراكز المحافظة.

وقال الجزار إن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، تشهد طفرة حقيقة ستنقل الريف المصري نقله نوعية، وهو ما وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بهدف تحقيق العدالة والمساواة من خلال توفير الدعم القوي والأسر الأكثر فقرا ومدها بكل الخدمات والمرافق، إلى جانب التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب وما يقدم خلال المبادرة من خدمات اجتماعية لتخرج القرى بعد انتهاء المبادرة بشكل جديد مطور نموذجي.