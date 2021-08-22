شهدت معامل التنسيق الإلكتروني بجامعة الوادي الجديد، إقبالا من جانب الطلاب الناجحين بالثانوية العامة في ثاني أيام تنسيق المرحلة الأولى، حيث توافد الطلاب على مكاتب التنسيق التابعة لجامعة الوادي الجديد، وبدء اختيار الرغبات حسب الكليات المخصصة لكل شعبة.

وأقبل طلاب المرحلة الأولى شعبة علمي علوم على اختيار كلية طب الوادي الجديد، بعدما أدرجت هذا العام بالتنسيق، واتخاذ المجلس الأعلى للجامعات أمس السبت، قراراً ببدء الدراسة بها هذا العام، في مقابل اختيار رغبات أخرى حسب كل شعبة سواء الأدبي أو العلمي رياضيات وإتمام إجراءات التنسيق من جانب المختصين التابعين للجامعة لمساعدة الطلاب فى إجراءات التنسيق.

وقال الدكتور أحمد سيد حرباوي، نائب رئيس جامعة الوادي الجديد لشؤون التعليم والطلاب، إن معامل التنسيق الإلكتروني تواصل استقبال الطلاب لليوم الثاني على التوالى، والأجهزة متصلة بشبكة إنترنت فائق السرعة، بالإضافة إلى تواجد عدد من العاملين الذين لهم خبرة عالية في إجراء التنسيق الإلكتروني خلال السنوات الماضية لتقديم كل الخدمات للطلاب أثناء التقديم واختيار الرغبات.

وأشار إلى أنه تم التشديد على الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان حماية الطلاب والعاملين من فيروس كورونا المستجد.