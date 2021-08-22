ضبط المتهمين في «فيديو» يتضمن تهريب دقيق تموين ونقله من سيارة لأخرى

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام شخصان بتهريب دقيق تموين ونقله من سيارة لأخرى).

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة الامن، لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك) تحت عنوان "فساد للركب فى تموين أبو كبير شرقية، علنًا فى وضح النهار تهريب دقيق تموين ونقله من سيارة لأخرى.. سرقة فى وضح النهار" متضمنًا قيام شخصان بنقل شكائر الدقيق من سيارة لأخرى.

بالفحص تبين أن الشخصان اللذان يظهران بالفيديو هما (أحد الأشخاص "موكل من أصحاب 5 مخابز باستلام ونقل حصتهم من الدقيق من إحدى المطاحن بدائرة مركز شرطة أبو كبير بالشرقية " – صاحب مخبز كائن بدائرة المركز) وقيامهما بنقل شكائر الدقيق من إحدى السيارات خاصة بالأول إلى سيارة خاصة بالثانى.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الإدارة العامة لمباحث التموين بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من ضبط المتهم الثانى وبحوزته (السيارة الخاصة به – 7 شكائر دقيق مدعم زيادة عن حصة المخبز الخاص به)، وباستهداف المتهم الأول تبين عدم تواجده والعثور بمسكنه على (10 شكائر ردة ناعمة إنتاج إحدى المطاحن محظور تداولها أو بيعها خارج المطحن)، وبمواجهة المتهم الثانى اعترف بارتكابه الواقعة لبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.