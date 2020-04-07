انتداب المعمل الجنائي لمعاينة آثار حريق مخزن الأحذية بالطالبية

انتدبت النيابة العامة في جنوب الجيزة، المعمل الجنائي لمعاينة آثار حريق نشب داخل شقة سكنية تم اتخاذها كمخزن أحذية، بشارع عثمان محرم بمنطقة الطالبية، التابعة لدائرة قسم شرطة العمرانية، وتحديد أسبابه.

كما طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

كان الرائد إسلام السيد، رئيس مباحث قسم العمرانية، قد تلقى إخطارًا بنشوب حريق داخل شقة سكنية بناصية شارع الاتحاد على شارع عثمان محرم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ4 سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني، لتسهيل مهمة محاصرة النيران، ومنع امتدادها للمنشآت المجاورة.

وأسفرت التحريات الأولية عن أن الحريق وقع في شقة سكنية تستخدم كمخزن أحذية لإحدى المحال التجارية بالمنطقة، حيث أتت النار على كل ما في المخزن.

تحرر المحضر اللازم وأخطر اللواء رجب عبد العال، الذي أحال الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ورجحت التحقيقات الأولية أن ماسا كهربائيا بأحد الوصلات وراء نشوب الحريق.

كما أوضح شاهد عيان أن أسانسير العقار خرج منه ماس كهربائي، ما أسفر عن اندلاع النيران التي خرجت على باب مخزن الأحذية.