ليز تشيني تتعهد بمواصلة معركتها ضد ترامب ورافضي نتيجة انتخابات 2020

تعهدت النائبة الأمريكية عن الحزب الجمهوري ليز تشيني بمواصلة معركتها ضد دونالد ترامب وأنصاره على الرغم من خسارتها المدوية في انتخابات تمهيدية أمام أحد أنصار الرئيس السابق.

وذكرت صحيفة "نيويورك ديلي نيوز" أن تشيني- ابنة ديك تشيني النائب السابق لرئيس أمريكا- أثنت على لجنتها الجديدة للعمل السياسي، التي تستهدف السياسيين الذين يدعمون مزاعم ترامب غير الصحيحة بأن الانتخابات الرئاسية لعام 2020 قد سرقت منه.

وقالت في مقابلة أذيعت يوم الأحد عبر برنامج "هذا الأسبوع" على قناة إيه بي سي: "سأركز بشدة على العمل لضمان أننا نستطيع فعل كل ما في وسعنا (حتى) لا ...يجري انتخاب منكري الانتخابات".وأضافت "سأعمل ضد هؤلاء الناس. سأعمل لدعم خصومهم".

وأعربت النائبة التي فازت بثلاث دورات في الكونجرس عن أسفها بشأن سيطرة ترامب على الحزب الجمهوري، وانتقدت زملاءها الجمهوريين بعد أيام من خسارتها تذكرة خوض انتخابات التجديد النصفي للكونجرس عن الحزب الجمهوري في ولاية وايومنج بأكثر من 35 نقطة أمام منافستها هارييت هاجمان، التي تحظى بدعم ترامب.