الدولية للطاقة الذرية: نواصل المشاورات مع روسيا وأوكرانيا لزيارة محطة زاباروجيا

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا عن مواصلتها التشاور مع روسيا وأوكرانيا بهدف زيارة محطة زاباروجيا للطاقة النووية والواقعة جنوبي أوكرانيا.

وقال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، في تصريحات لقناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الإثنين، إن هذه المشاورات تجري في الوقت الذي يشهد فيه موقعُ المحطة "قصفًا مُكثّفًا أثار مخاوف دولية".

ونقلت القناة الأمريكية عن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية قوله: "في ظل ما تشهده المنطقة من حرب، إنه لتطورٌ لم يحدث من قبل أن يتم إرسال مجموعة من المفتشين الدوليين".

وأضاف جروسي: "حَدَثَ تقدمٌ في المفاوضات العسيرة"، مشيرًا إلى أنه إذا نجحت الزيارة فسيكون هو على رأس فريق المفتشين الدوليين إلى محطة زاباروجيا للطاقة النووية.

يُشار إلى أنه بعد فترة وجيزة من اندلاع الأزمة الأوكرانية، سيطرت القوات الروسية على محطة زاباروجيا النووية على ضفاف نهر دنيبرو جنوب شرقي أوكرانيا؛ ما أثار مخاوف لدى مراقبين من إمكانية وقوع تطورات مقلقة في المحطة.