مصطفى حجاج يحتضن اثنين من ذوى الاحتياجات الخاصة بحفل مهرجان القلعة

نسمة تحاور الماريمبا وتنويعات موسيقية للإيقاعات الشرقية





بين الألحان والإقاعات الشرقية والغربية قضى جمهور الدورة 30 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء ليلة فنية ثرية، فمع هتاف وصيحات الحضور عبر مصطفى حجاج عن سعادته بالمشاركة الأولى فى الفعاليات مشيدا بالمهرجان ثم أشعل مسرح المحكى بمجموعة من الأعمال الغنائية التى تحمل سمات الشباب والأجيال الجديدة كان منها بناقصه، يابتاع النعناع، من جوايا، خطوة، مبحنلهاش، الوجع، سنين، يا باي، أبويا قالي زمان، 100 وش، أنا ابن مصر، زحمة حياتي، ده هواك وغيرها الى جانب مقاطع من أغنيتى عيون القلب لـ نجاة وكان لك معايا لـ أم كلثوم .

وفى لفتة إنسانية لامست قلوب محبيه اصطحب حجاج اثنين من الأطفال ذوى القدرات الخاصة إلى المسرح ووصفهم بـ "أطيب قلب " وغنى لهما نصيبى وقسمتى.

سبقته وبأسوبها الجذاب المميز عزفت أميرة الماريمبا نسمة عبد العزيز بمجموعة من المؤلفات الشهيرة والتى أعادت صياغتها لتناسب الآتها المفضلة وتفاعل معها الحضور بشكل كبير.

قدمت نسمة: البخيل وأنا، فوجا، حلو المكان، ماريمبا فيوجن، ياحلو صبح، تيكو تيكو، أكدب عليك، محتار، يابتاع النعناع، مامبو، حارة السقايين، 3 دقات، سهر الليالي إلى جانب فقرة المزمار والطبلة للريس كرم وابنه حمدى.

وكانت فرقة الإيقاعات الشرقية بقيادة عزت بسيونى والتابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة قد استهلت الحفل وقدمت تنويعات على مجموعة من أشهر أعمال الموسيقى العربية والمعزوفات الشعبية الى جانب ارتجالات على مختلف آلات الإيقاع لعبها كل من علا عطيان، أحمد حسام، ايهم طوسون، رمضان عادل (بندير) وأحمد الحسيني (مزمار) .