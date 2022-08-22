السجن المشدد 5 سنوات للمتهمين بسرقة توكتوك من طفل في الشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق في الشرقية، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، اليوم الاثنين، حكمها في القضية رقم 12165 جنايات قسم شرطة بلبيس لسنة 2022، بمعاقبة حداد وصديقه بالسجن المُشدد لمدة 5 سنوات؛ لاتهامهما بالاشتراك في سرقة دراجة بخارية (توكتوك) من طفل يقودها في نطاق ودائرة قسم شرطة بلبيس.



كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية ألقت القبض على كلٍ من: أحمد م م، 35 عامًا، حداد، وصديقه سعيد ر م، 23 عامًا، مقيمان في بندر قسم شرطة بلبيس؛ على خلفية اتهامهما بسرقة دراجة بخارية (توكتوك) من المجني عليه يوسف ص م، طفل لم يبلغ الـ18 من عمره بعد، مُقيم بدائرة قسم شرطة بلبيس، وذلك تحت تهديد السلاح الأبيض (مطواة).



وتبين أن المتهمين كانا قد تمكنا من استيقاف المجني عليه وطالباه بتوصيلهما إلى وجهتهما مضمرين في أنفسهما شرًا خفيًا، وما أن وصلا إلى وجهتهما حتى أشهر المتهم الأول سلاح أبيض (مطواة) كانت بحوزته في وجه المجني عليه مهددًا إياه، وتمكن عبر تلك الوسيلة من بث الرعب في نفسه، كما تمكن بمعاونة المتهم الثاني من شل مقاومة المجني عليه والاستيلاء على دراجته البخارية.



تم ضبط المتهمين والدراجة البخارية، وبالعرض على جهات التحقيق قررت إحالتهما إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكمها المتقدم بمعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات.