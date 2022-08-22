أول تعليق من مرتضى منصور بعد تتويج الزمالك بالدوري

وجه مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، التهنئة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي والجهاز الفني و الجهازين الطبي والإداري وأمير مرتضى المشرف العام على الكرة بعد التتويج بلقب الدوري الممتاز رسميا للمرة الثانية على التوالي.

وأكد رئيس نادي الزمالك أن الجميع داخل الفريق كانوا رجالا وعلى قدر المسؤولية واستطاعوا اسعاد جماهير الزمالك في كل أنحاء العالم.

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بلقب الدوري رسميا قبل مباراته المرتقبة أمام الاتحاد السكندري المقرر لها غدا الثلاثاء في الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

واستفاد الزمالك من خسارة بيراميدز أمام فيوتشر بهدف دون رد في الجولة نفسها ليتوقف رصيد الفريق السماوي عند 68 نقطة، ويتبقى له مباراتين وفي حالة الفوز فيهما سيصل للنقطة 74، في حين ينفرد الزمالك بالصدارة برصيد 75 نقطة ويتبقى له ثلاث مباريات أمام الاتحاد السكندري والمصري وإيسترن كومباني.