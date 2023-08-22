جنوب إفريقيا: الحديث عن عملة بريكس الموحدة سابق لأوانه

قال سفير جنوب إفريقيا لدى «بريكس» أنيل سوكلال، إنّه من السابق لأوانه الحديث عن عملة موحدة للتكتل، إذ يتم التركيز حاليا على خلق مزيد من الشمول المالي.

وصرح سوكلال في حديث مع وكالة «سبوتنيك»، اليوم الثلاثاء: «أعتقد أنه من السابق لأوانه الحديث عن عملة بريكس موحدة.. نحن نتحدث عن خلق مزيد من الشمول المالي، من حيث المعاملات المالية والتجارية العالمية، وكيفية تسوية مدفوعاتنا».

وأضاف: «ما تفعله بريكس هو تعميق التفاعل بين الأعضاء بشأن استخدام العملات المحلية في التفاعلات.. ليس فقط دول بريكس، ولكن أيضا جنوب العالم، بما في ذلك إفريقيا، يقولون إننا بحاجة إلى التجارة بالعملات المحلية».

وتنطلق اليوم الثلاثاء، بمدينة جوهانسبرج في جنوب إفريقيا، القمة الخامسة عشرة لـ«بريكس 2023»، بمشاركة قادة الدول الـ 5 الأعضاء في المجموعة وهي روسيا والصين والهند وجنوب أفريقيا والبرازيل، وتستمر حتى الـ 24 من أغسطس الجاري.

ويشارك قادة 4 دول في القمة بصورة شخصية وهم الرئيس الصيني شي جين بينج، والرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ورئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، بينما يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر تقنية الفيديو، في حين يرأس الوفد الروسي المشارك في القمة، وزير خارجيتها سيرجي لافروف.