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أشارت تقارير صحفية سعودية اليوم الثلاثاء، إلى أن نادي اتحاد جدة السعودي حسم صفقة النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، ليصبح لاعبا في الدوري السعودي "روشن".

وأوضح تقرير صحيفة "الكأس السعودية" أن أنمار الحائلي رئيس نادي اتحاد جدة سافر إلى لندن، لحسم صفقة محمد صلاح وسيتم ضمه لصفوف النادي خلال ساعات قليلة.

وسيكون العرض خرافيًا لصلاح، حيث يصل راتبه السنوي إلى 135 مليون يورو لمدة 3 سنوات.. فيما سيحصل ليفربول على 110 مليون يورو، واللاعب في طريقه للتوقيع الرسمي خلال الساعات القادمة، وفقا للمصدر السعودي.

يذكر أن تقارير صحفية إنجليزية أكدت من أيام قليلة رفض إدارة الريدز رحيل صلاح، عن الفريق هذا الموسم وكذلك مدربه يورجن كلوب ومن قبل وكيله رامي عباس.