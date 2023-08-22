مصدر عسكري سوداني: الجيش طرد قوات الدعم السريع من معسكر سلاح المدرعات

أفاد مصدر عسكري سوداني، مساء اليوم الثلاثاء، بأن القوات المسلحة السودانية صدت هجومًا عنيفًا داخل معسكر سلاح المدرعات، مشيرًا إلى أنها طردت قوات الدعم السريع من المكان.



وكشف مصدر عسكري لـ«نبض السودان»، أن قائد المدرعات اللواء نصرالدين، يتقدم القوات حاملًا سلاحه، ويشرف على المعركة التي تدور حاليا بنفسه.



وكانت قوات الدعم السريع شنت هجوما جديدا فجر اليوم الثلاثاء، فيما استخدم الجيش مدفعية بعيدة المدى من مناطق عدة لضرب القوات المهاجمة وكذلك الطيران.



كما أشارت المصادر إلى أن مجموعات الدعم السريع التي وصلت بوقت سابق إلى محيط المدرعات، نشرت قناصين في مجمع سكني ضخم يحيط بالمنطقة، ويعرف بمجمع غزة السكني.



ويمثل هذا الموقع مركزاً عسكرياً مهماً، بسبب السلاح والتجهيزات والعتاد الذي يحتويه.



تأتي تلك التطورات بعدما أعلن الجيش أمس، تصديه لهجوم شنته قوات الدعم السريع على سلاح المدرعات ومجمع الذخيرة، إثر معارك عنيفة استمرت يومين في تلك المناطق العسكرية.



وقال المتحدث باسم الجيش إن القوات المسلحة قتلت وجرحت المئات من عناصر الدعم السريع، أثناء محاولتهم عدة مرات اقتحام المقرين.



وتتواصل المعارك بين القوتين العسكريتين في البلاد منذ منتصف أبريل الماضي، في العديد من المناطق، بلا هوادة، وقد أسفرت حتى الآن عن نحو خمسة آلاف قتيل بحسب منظمة أكليد.



لكنها تتركز بوجه خاص في العاصمة الخرطوم وضواحيها، بالإضافة إلى إقليم دارفور، حيث حذّرت الأمم المتحدة من أن ما يشهده قد يرقى إلى «جرائم ضد الإنسانية»، وأن النزاع فيه يتّخذ أكثر فأكثر أبعاداً عرقية.