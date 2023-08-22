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تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط 256 قطعة أثرية بحوزة أحد الأشخاص بالمنيا بقصد الاتجار؛ استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى الحفاظ على التراث الثقافى والأثرى المصرى والتصدى بحسم لجرائم الاتجار فى القطع الأثرية.

وتوصلت معلومات وتحريات قطاع شرطة السياحة والآثار إلى حيازة أحد الأشخاص مقيم بمحافظة المنيا لقطع أثرية بقصد الاتجار بها.

عثر بحوزة المتهم على 256 قطعة عبارة عن عملات آثرية تعود للعصر الرومانى، وتماثيل مختلفة الأشكال والأحجام، وبعرض المضبوطات على الجهات المعنية أفادت بأثريتها.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار بها، كما أقر بتحصله عليها من ناتج أعمال الحفر والتنقيب التى قام بها خلسة بدائرة مركز شرطة بنى مزار.

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.