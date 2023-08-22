 تماثيل وعملات.. ضبط 256 قطعة أثرية مستجرحة من أعمال تنقيب في المنيا - بوابة الشروق
الثلاثاء 22 أغسطس 2023 5:31 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من أفضل مدافع في الدوري المصري موسم 2022/2023 ؟
النتـائـج تصويت

تماثيل وعملات.. ضبط 256 قطعة أثرية مستجرحة من أعمال تنقيب في المنيا

مصطفى عطية
نشر في: الثلاثاء 22 أغسطس 2023 - 5:20 م | آخر تحديث: الثلاثاء 22 أغسطس 2023 - 5:20 م

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط 256 قطعة أثرية بحوزة أحد الأشخاص بالمنيا بقصد الاتجار؛ استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى الحفاظ على التراث الثقافى والأثرى المصرى والتصدى بحسم لجرائم الاتجار فى القطع الأثرية.

وتوصلت معلومات وتحريات قطاع شرطة السياحة والآثار إلى حيازة أحد الأشخاص مقيم بمحافظة المنيا لقطع أثرية بقصد الاتجار بها.

عثر بحوزة المتهم على 256 قطعة عبارة عن عملات آثرية تعود للعصر الرومانى، وتماثيل مختلفة الأشكال والأحجام، وبعرض المضبوطات على الجهات المعنية أفادت بأثريتها.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار بها، كما أقر بتحصله عليها من ناتج أعمال الحفر والتنقيب التى قام بها خلسة بدائرة مركز شرطة بنى مزار.

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك