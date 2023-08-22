فوكس نيوز: لن نسمح لوكلاء ترامب بحضور أول مناظرة لمرشحي الرئاسة الجمهوريين

أبلغت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية حملة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أمس الاثنين، بأن وكلائه لن يسمح لهم بحضور أول مناظرة للانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري والتى تنعقد غدا الأربعاء.

وذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية أن منع وكلاء ترامب من حضور المناظرة جاء بعد يوم من تأكيد ترامب أنه لن يشارك في الحدث، الذي سيتم بثه عبر قناة "فوكس نيوز".

وأكدت الصحيفة أنه لن يسمح لوكلاء أي مرشح لن يعتلي المنصة بحضور المناظرة، مشيرة إلى أن الحظر لا يقتصر على ترامب فقط.

وكان أكبر أبناء الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب جونيور، قد صرح بأنه سيحضر المواجهة بديلاً عن والده. وكان من المتوقع أيضاً أن تظهر خطيبته، كيمبرلي جيلفويل في المناظرة.

كما أن عدد من أنصار ترامب، من بينهم كاري ليك المرشحة التي فشلت في الفوز بمنصب حاكم ولاية أريزونا، والنائبين بايرون دونالدز ومات جيتز، كانوا يخططون أيضاً للحضور.

وسيسافر فريق ترامب ومن ينوبون عن الرئيس السابق إلى ميلواكي بالرغم من إبعادهم، للتشاور مع "فوكس نيوز" واللجنة الوطنية الجمهورية للبحث عن حل من أجل السماح لهم بدخول غرفة اللقاءات والحوارات الصحفية التي تأتي بعد المناظرة.

وأعلن ترامب، يوم الأحد، غيابه عن أول مناظرة للحزب الجمهوري، وربما مناظرات أخرى، معللاً ذلك بتحقيقه أرقاما "أسطورية" في استطلاعات الرأي.

وكان مستشار ترامب قد قال في وقت سابق إن الرئيس السابق لا يزال بإمكانه أن يقرر المشاركة في مناظرة لاحقة، على الرغم من منشوره على موقع التواصل الاجتماعي الذي أكد فيه أنه لن يشارك.

وأخبر ترامب عدداً من الحلفاء أنه لا يريد خوض المناظرة في مكتبة ريجان، مكان المناظرة الثانية للجمهوريين، واشتكى في محادثات خاصة من أنه لم تتم دعوته مطلقًا للتحدث في المكان، وألقى باللوم جزئياً على رئيس مجلس الأمناء، فريد رايان، الذي شغل منصب الرئيس التنفيذي في صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

وقبل ساعات من منشور ترامب، أعربت رئيسة اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، رونا مكدانيل عن أملها في أن يظهر ترامب على منصة المناظرة في ميلووكي هذا الأسبوع.

وقالت مكدانيل في مقابلة عبر قناة "فوكس نيوز": "مازلت متمسكة بأمل أن يأتي ترامب، أعتقد أن من المهم جدا أن يستمع الشعب الأمريكي لجميع المرشحين".