تأجيل محاكمة قاتلة طفلها وتقطيع جثته بالشرقية لجلسة غدا

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار سلامة جاب الله، اليوم الثلاثاء، قرارًا بتأجيل نظر القضية رقم 8619 جنايات مركز شرطة فاقوس لسنة 2023، المتهمة فيها سيدة بقتل طفلها وتقطيع جثته وأكل بعضها، وذلك إلى جلسة غدًا الأربعاء؛ للاطلاع على تقرير اللجنة الخماسية من أساتذة الطب النفسي المكلفة بفحص المتهمة وبيان مدى مسئوليتها عن الجرم الذي ارتكبته والباعث وراء الجريمة، وسماع مرافعة الدفاع.

وشهدت الجلسة الماضية قرار من المحكمة بعرض المتهمة لجنة خماسية لفحص المتهمة ومدى مسئوليتها عن الجرم الذي ارتكبته والباعث وراء الجريمة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا بورود بلاغ بضبط سيدة تدعى "هناء م ح"، 30 سنة، متهمة بقتل طفلها "سعد.م.س"، في منزلها بقرية أبو شلبي التابعة لمركز فاقوس.

تبين من التحريات الأولية، أن السيدة منفصلة عن زوجها منذ 3 سنوات، وأنها قتلت طفلها البالغ من العمر 5 سنوات داخل المنزل بدائرة مركز فاقوس، فيما تم ضبط الأم المتهمة والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة التي أخطرت لمباشرة التحقيق، وصرحت النيابة العامة بدفن الجثة عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وأمرت بحبس الأم المتهمة على ذمة التحقيق.

وجاء في أمر الإحالة، أن المتهمة قد عقدت العزم وبيتت النية على قتل طفلها المجني عليه لرغبتها في الاستئثار به مع خوفها من أن يبعده عنها مُطلقها، وأعدت لذلك عصا فأس كانت بمسكنها وغلقت منافذه وانفردت بالمجني عليه مستغلة اطمئنانه إليها وسكونه في وجودها، فغافلته وانهالت على رأسه بـ3 ضربات بالعصا قاصدة إزهاق روحه فأحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.

وفي سبيل إخفاء أثر جريمتها وحتى لا يفتضح أمرها قطعت جثمانه إلى أشلاء وانتزعت اللحم عن العظم وأذابت الأحشاء وبعض الأشلاء بطهيها لإخفاء معالمها وأكلت أجزاءً منها، وقبيل ضبطها من ذويها والجريمة متلبسة بها جمعت ما تبقى من الأشلاء والعظام وأخفتهم بدلو حتى اكتشفت أمر جريمتها على النحو المبين في التحقيق.