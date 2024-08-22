رئيس الوزراء الهندي يدعو للسلام والدبلوماسية قبل زيارته لأوكرانيا

أعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الذي من المقرر أن يزور أوكرانيا غدا الجمعة، عن دعمه للسلام في المنطقة وجدد دعوة لإنهاء الصراع عبر الدبلوماسية.

وفي خطاب ألقاه في العاصمة البولندية وارسو أمس الأربعاء، قال مودي لمجموعة من الجالية الهندية في وارسو إن "هذا ليس عصر الحرب".

وأضاف أن الهند "تدافع عن سلام دائم في هذه المنطقة" وتؤمن بالحوار والدبلوماسية لحل الصراع، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

ومن المتوقع أن يغادر مودي وارسو متجها لكييف مساء اليوم الخميس، ليقوم بزيارته الأولى لأوكرانيا منذ الغزو الروسي للبلاد في 2022.

ويحاول رئيس الوزراء الهندي موازنة علاقته مع الغرب بعد تعرضه لانتقادات من الولايات المتحدة إثر زيارته رفيعة المستوى لروسيا الشهر الماضي للقاء الرئيس فلاديمير بوتين.

وكانت وكالة بلومبرج قد أفادت سابقا أن مودي وافق على نقل الرسائل بين بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، رغم أنه لن يلعب دور وسيط رسمي.

وهذا يعكس موقف نيودلهي الحساس بالوضع في الاعتبار علاقات الهند السياسية والاقتصادية الوثيقة مع روسيا التي تورد للهند الأسلحة والنفط الرخيصين.

ومن المتوقع أن يلتقي مودي رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك اليوم الخميس في زيارته الأولى للبلاد منذ 1979. كما من المرجح أن يلتقي قادة رجال الأعمال.

ولم يزر أي رئيس وزراء هندي، بولندا وأوكرانيا منذ استقلت هاتين الدولتين عن الاتحاد السوفيتي.