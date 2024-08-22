 رئيس الوزراء الهندي يدعو للسلام والدبلوماسية قبل زيارته لأوكرانيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس الوزراء الهندي يدعو للسلام والدبلوماسية قبل زيارته لأوكرانيا

نيودلهي - د ب أ
نشر في: الخميس 22 أغسطس 2024 - 10:16 ص | آخر تحديث: الخميس 22 أغسطس 2024 - 10:16 ص

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