فتح باب التسجيل لمسابقة مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية 32 بالأوبرا

- خالد داغر: إطلاق آليات حديثة لتيسير التسجيل وتوفير فرص متكافئة للمشاركة لجميع الموهوبين ولذوي الهمم

بدأت دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتورة لمياء زايد رئيس المهرجان والمؤتمر، تسجيل الراغبين في المشاركة بالمسابقة المصاحبة لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية 32، الذي يديره الدكتور خالد داغر ويُقام في الفترة من 11 إلى 24 أكتوبر المقبل. التسجيل متاح عبر الموقع الإلكتروني لدار الأوبرا.

وصرح الدكتور خالد داغر، مدير المهرجان والمؤتمر، بأن مسابقة هذا العام تشمل أربعة أقسام وتقام بآليات مستحدثة تهدف إلى تيسير المشاركة للراغبين من مصر ومختلف الدول، مع ضمان توفير فرص متساوية للجميع، بما في ذلك ذوي الهمم.

وأوضح داغر أن المرحلة التمهيدية لاختيار المشاركين المؤهلين تضم الأقسام التالية:

مسابقة رتيبة الحفني في الغناء العربي للشباب: تستهدف الفئة العمرية من 17 إلى 40 عامًا. في المرحلة الأولى، يؤدي المتسابق أحد الأعمال الغنائية لسيد درويش وأغنية من اختياره. يُمنح الفائز الأول جائزة قدرها 50,000 جنيه، والثاني 45,000 جنيه، والثالث 40,000 جنيه.

مسابقة رتيبة الحفني في الغناء العربي للأطفال: مخصصة للأطفال من سن 6 إلى 16 عامًا. يتعين على المتسابق أداء أحد الأعمال الغنائية لسيد درويش إلى جانب أغنية من اختياره. يحصل الفائز الأول على 35,000 جنيه، والثاني على 30,000 جنيه، والثالث على 25,000 جنيه.

مسابقة عبده داغر للإرتجال في العزف على آلات التخت العربي: تستهدف العازفين على القانون، العود، الكمان، الناي، والتشيللو، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و45 عامًا. يتعين عليهم تقديم أداء حر وارتجالي للآلة المشاركة. يحصل الفائز الأول على 50,000 جنيه، والثاني على 45,000 جنيه، والثالث على 40,000 جنيه.

مسابقة التوزيع الموسيقي الأوركسترالي: متاحة لجميع الأعمار. يُطلب من المتسابق تقديم توزيع أوركسترالي لأحد أعمال سيد درويش، والفائز يحصل على 100,000 جنيه.

للاستفسار والتسجيل، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني لدار الأوبرا المصرية أو استخدام الرابط المباشر للتسجيل في المسابقة.