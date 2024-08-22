سكرتير عام البحيرة يتفقد محطات الصرف الصحي بمركزي دمنهور وأبو حمص

تفقد كامل غطاس السكرتير العام المساعد للبحيرة، عددا من محطات الصرف الصحي والري والطلمبات بمركزي دمنهور وأبو حمص، للوقوف على مدى جاهزيتها واستعدادها للتعامل مع مختلف السيناريوهات من موجات الطقس السيئ والأمطار الغزيرة، وذلك بالتعاون مع الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

يأتي ذلك في إطار جهود المحافظة لاستقبال موسم الشتاء والأمطار، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بالمتابعة المستمرة لانتظام عمل محطات الصرف الصحي والزراعي بكل مدن ومراكز المحافظة.

وتابع انتظام سير العمل بمحطات رفع الصرف الصحي في مصرف الخيري بدمنهور، وطلمبات حلق الجمل الأصلية والاحتياطية بأبو حمص؛ للتأكد من مدى جاهزية الماكينات والمعدات ووجود أعطال بها من عدمه، ومدى توافر الوقود لمولدات الكهرباء اللازمة لكل المعدات بالمحطات.