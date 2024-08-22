أشرف داري يثير الجدل حول انتقاله للأهلي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أثار المغربي، أشرف داري، لاعب ستاد بريست الفرنسي، الجدل حول انتقاله إلى الأهلي، بعدما قام بإلغاء متابعة حساب النادي ولاعبي الفريق، على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام».

وكان أشرف داري تابع حساب النادي الأهلي وبعض من لاعبي الفريق، وسط أنباء تفيد باتمام الاتفاق مع بطل دوري أبطال إفريقيا للانضمام إليه خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

ويبحث الأهلي عن التعاقد مع قلب دفاع لتعويض الرحيل المنتظر لمحمد عبد المنعم، الذي سينضم إلى فريق نيس الفرنسي.

ووفقًا لصحيفة «footmercato» الفرنسية، فإن إدارة الأهلي تواصلت لاتفاق شفهي مع أشرف داري وناديه من أجل التعاقد معه، وسيتم حسم الصفقة خلال الساعات القادمة.

وأضافت الصحيفة الفرنسية أن هناك تفاصيل مازالت يتم مناقشتها حاليا بين مسؤولي الفريق الأحمر وداري قبل حسم الصفقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن داري سيغادر إلى القاهرة في الأسبوع القادم، وذلك من أجل إجراء الكشف الطبي وتوقيع عقود انتقاله للفريق الأحمر.