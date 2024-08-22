 الأونروا: رد إسرائيل على هجمات أكتوبر غير منضبط ونابع من الصدمة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الأونروا: رد إسرائيل على هجمات أكتوبر غير منضبط ونابع من الصدمة

وكالات
نشر في: الخميس 22 أغسطس 2024 - 10:40 م | آخر تحديث: الخميس 22 أغسطس 2024 - 10:40 م

قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني، اليوم، إن هجوم السابع من أكتوبر الماضي ولّد صدمة جماعية في المجتمع الإسرائيلي، مما جعل الرد غير منضبط بأي قوانين وغير محترم لها.

وأضاف لازاريني، خلال ندوة نظمها الاتحاد الأوروبي بشأن الأزمة في الشرق الأوسط، أن العائق أمام السلام في المنطقة ليس المنظمات الإنسانية، بل غياب الرغبة السياسية في إيجاد حل سياسي.

وأوضح أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لم يكن قبل السابع من أكتوبر أولوية بالنسبة إلى المجتمع الدولي، وفقاً لقناة الجزيرة الإخبارية.

وأضاف: "نعرف تداعيات أحداث السابع من أكتوبر المروعة، ليس فقط على إسرائيل بل على غزة أيضا بعد رد إسرائيل".

ووصف الوضع في قطاع غزة بأنه مروع للغاية، وأن الناس يواجهون الموت والأمراض والجوع بشكل يومي، وأنه لا مكان آمنا في القطاع حاليا.

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