الصليب الأحمر تطالب الأطراف المتحاربة في السودان بالسماح لها بالوصول إلى مدينة الفاشر

ناشدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الخميس، الأطراف المتحاربة في السودان بالسماح لها بالوصول إلى السكان في مدينة الفاشر بإقليم شمال دارفور، المتنازع عليها منذ شهور.

وذكرت متحدثة باسم اللجنة أن الطريق الرئيسي للمدينة بات يتعذر المرور منه ،ورغم الجهود المتكررة ،صارت اللجنة غير قادرة على جلب الإمدادات الإغاثية إلى الفاشر. وأضافت أن آلاف المدنيين محاصرون.

ونشب صراع دموي على السلطة في السودان منذ حوالي 16 شهرا بين الرئيس الفعلي عبد الفتاح البرهان ونائبه السابق محمد حمدان دقلو. وبحسب الأمم المتحدة تسبب الصراع في أكبر أزمة لاجئين في العالم، حيث نزح أو فر ما يربو على 10 ملايين شخص، نزح العديد منهم عدة مرات ، كما أدى الصراع لمقتل قرابة 15ألف شخص .

وحذر برنامج الأغذية العالمي وعدة منظمات إغاثية من مجاعة وشيكة. وهناك وفيات بالفعل، خاصة بين الرضع والأطفال الصغار الذين يتوفون نتيجة لسوء التغذية الحاد، وفقا للتقارير.

ورحبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بأمر مجلس السيادة السوداني بفتح معبر أدري مع تشاد لمدة ثلاثة شهور. وهناك عشرات الشاحنات التي تحمل مساعدات في طريقها بالفعل من هناك إلى غرب دارفور.

وذكرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان صحفي "أي مبادرة يمكن أن تحسن إمكانية وصول المساعدات الإنسانية تعتبر مهمة وتطورا مشجعا". لكنها لفتت أيضا إلى أن هذه الشهور الثلاثة تتزامن مع الموسم المطير، وهناك طرق كثيرة يتعذر المرور منها بالفعل بعد الفيضان الشديد.

كان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد تبنى في الرابع عشر من يونيو الماضي قرارا يدعو إلى إنهاء حصار مدينة الفاشر ، بالإضافة إلى إنهاء جميع أشكال العنف في البلاد التي تشهد حربا أهلية دامية منذ أكثر من عام.