جيش النيجر يعلن قتل قيادي في بوكو حرام في ضربة جوية

قال جيش النيجر إنه نفذ ضربة جوية لاستهداف قيادي في حركة بوكو حرام، التي قتلت آلاف الأشخاص في دول غرب أفريقيا.

ولقي إبراهيم باكورة حتفه في ضربة جوية يوم 15 أغسطس الجاري في منطقة بحيرة تشاد أسفرت عن مقتل "عشرات الإرهابيين" وقادة من بوكو حرام، حسبما ذكر جيش النيجر على التلفزيون الرسمي أمس الخميس.

وذكر الجيش أنه تم رصد باكورة / في منتصف العقد الخامس من عمره/ "لعدة أسابيع" قبل الضربة.

وتعتبر جماعة بوكو حرام، وهي مجموعة جهادية محلية من نيجيريا المجاورة، إحدى أخطر الجماعات المسلحة في العالم. وحملت السلاح في 2009 لمحاربة التعليم الغربي وفرض تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.

واتسع نطاق العنف ليصل إلى جيران نيجيريا في الشمال، ومن بينهم النيجر، وأسفر عن مقتل 35 ألف مدني ونزوح أكثر من مليونين آخرين، وفقا للأمم المتحدة.