‎وكيل صحة الإسكندرية يعقد اجتماعا لمتابعة الخطة العاجلة للتنمية والسكان 2025 – 2027



عقد الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية اجتماعًا موسعًا بحضور الدكتورة حنان أنور وكيل المديرية، ومديري الإدارات المعنية، لمناقشة الآليات التنفيذية للخطة العاجلة للتنمية والسكان 2025 – 2027.

وخلال الاجتماع، جرى التأكيد على تحديد أدوار كل إدارة وفق التوصيف الوظيفي للخطة، والتي تشمل متابعة سير العمل ورفع التقارير الدورية، الإشراف على غرف المشورة بالوحدات الصحية وضمان الجودة، متابعة أنشطة الخطة داخل المستشفيات الحكومية والأهلية، الإشراف على هيئة التمريض وتطبيق معايير الجودة، بالإضافة إلى حصر الاحتياجات التدريبية وتنفيذ البرامج لرفع كفاءة الكوادر.

جدير بالذكر أن الخطة أطلقت في يناير 2025 ضمن مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وتستمر حتى نهاية عام 2027، مستهدفة مواجهة التحديات السكانية وتحقيق التوازن بين النمو السكاني والتنمية عبر 29 مؤشرًا في مجالات الصحة، التعليم، التغذية، والحماية الاجتماعية، مع تقييم الأداء بشكل دوري كل 100 يوم.

ومن أبرز أهداف الخطة خفض معدل الإنجاب الكلي من 2.41 إلى 2.1 بحلول عام 2027، وخفض معدلات التقزم وسوء التغذية بين الأطفال بنسبة 25%، ورفع كفاءة خدمات الرعاية الأولية وتنظيم الأسرة وضمان وصول الخدمة لكافة المواطنين، إلى جانب إنشاء المرصد الوطني السكاني لمتابعة التنفيذ وتصنيف المحافظات وفق نسب الإنجاز (خضراء – صفراء – حمراء).

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الصحة على تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة، ورفع كفاءة المنظومة الصحية، بما يضمن وصول الخدمة للمواطنين بشكل متكامل يحقق أهداف المبادرة الوطنية للتنمية والسكان.