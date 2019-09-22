في 22 سبتمبر 1862 أصدر الرئيس الأمريكي أبراهام لينكولن قرارًا بالغاء الرق في الولايات المتحدة بشكل نهائي، وذلك بعد حرب أهلية بين ولايات الشمال التي حظرت الرق وولايات الجنوب التي تمسكت بحقها في استخدام العبيد من الأفارقة، قرار لينكولن وضع نهاية لهذا الصراع الأهلي وكتب بداية جديدة لشكل المجتمع الأمريكي الذي يرفض أي تمييز بين البشر.

يعد لينكولن من أبرز الرؤساء في التاريخ الأمريكي، وخلد الأمريكيون ذكراه بإقامة نصب تذكاري له أمام مبنى الكونجرس، وشكلت شخصية الرئيس لينكولن اهتمام السياسين، وكانت ملهمة لصناع السينما في الولايات المتحدة على مدار العقود.

وفي ذكرى إلغاءه استعباد البشر تستعرض "الشروق" الأفلام التي كانت شخصية الرئيس لينكولن مادتها الأساسية:

1- "Abraham Lincoln"

بدأت شخصية لينكولن كمادة في السينما الأمريكية منذ العشرينات، فعُرض فيلم "أبراهام لينكولن " في عام 1924 وتناول جزءًا من السيرة الذاتية للرئيس الأمريكي، وقام الممثل جورج بيلينغز بدور لينكولن، وأخرج الفيلم المخرج فيل روزن، وتأليف فرانسيس ماريون .

حقق الفيلم جائزة فوتوبلاي ميدال أوف هونور لعام 1924 التي قدمتها مجلة فوتوبلاي، جائزة الفيلم الأمريكي الأكثر شهرة في وقتها.

Young Mr. Lincoln-2

عُرض في نهاية الثلاثينات في عام 1939 فيلم Young Mr. Lincoln، والذي يتعرض للحياة المبكرة من حياة الرئيس ابراهام لينكولن، قام النجم هنري فوندا بدور الرئيس لينكولن في فترة شبابه، للمخرج جون فورد، وكتب السيناريو لامار تروتي.

3- The Lincoln Conspiracy

لينكولن والمؤامرة الذي عرض في 1977، ناقش الفيلم قضية مؤامرة تعرض لها الرئيس لينكولن من وزير دفاعه وقائد الشرطة لمحاربة أفكاره الإصلاحية، والفيلم أقتبس عن كتاب يحمل نفس العنوان "مؤامرة لينكولن" للكاتب ديفيد بيكر.

4- Lincoln

فيلم تاريخي درامي عرض في 2012، من بطولة النجم دانيال دي لويس، الذي قدم شخصية الرئيس، الأحداث الأساسية للفيلم كانت دائرة حول الصراع بين الكونغرس ولينكولن لتمرير قانون حظر الرقيق، الفيلم من إخراج ستيفن بيلبرج، ونال الفيلم إشادة نقدية كبيرة وخاصة دور دي لويس، وحقق الفيلم جائزة الأوسكار لأفضل فيلم عام 2013، وأفضل ممثل رئيسي حققها النجم دانيال دي لويس.

5- Abraham Lincoln: Vampire Hunter

لم يقتصر تناول شخصية لينكولن في الاعمال التاريخية والتي تستند علي الأحداث الواقعية، ففي 2012 تم إنتاج فيلم Abraham Lincoln: Vampire Hunte " وهو فيلم من أفلام رعب، شخصيته الأساسية هي الرئيس لينكولن، والذي يتعرض والده للقتل علي يد مصاصي الدماء فيعلن حربه على مصاصي الدماء، ورأى النقاد أن مصاص الدماء كان يرمز للمستعبدين، دومينيك كوبر قام بدور لينكولن، وأخرجه تيمور بيكمامبيتوف.